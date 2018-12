Gravina, controlli e manutenzioni, gli interventi dell'amministrazione

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso rende noto che, nell'ambito delle attività dell'Ufficio Manutenzioni, sono state eseguite le ordinanze di rimozione di 7 (sette)impianti di affissione abusivi e completati i lavori di messa in sicurezza delle aule dell'Istituto Rodari.

"I nostri uffici stanno lavorando continuamente su più fronti – ha dichiarato il primo cittadino – e grazie al lavoro congiunto degli assessori riusciamo a essere più efficienti, come in questo caso. I controlli sull'abusivismo commerciale e sulla regolarità degli impianti pubblicitari, svolti a tappeto su tutto il territorio comunale, hanno già portato a risultati concreti. Abbiamo inoltre riconsegnato alla piena funzionalità le aule della scuola Rodari dopo gli interventi di manutenzione straordinaria a seguito delle forti piogge".

Le operazioni di rimozione sono state coordinate dal vicesindaco Rosario Condorelli con delega alle Manutenzioni e dall'assessore ai Tributi e allo Sviluppo economico Alfio Cannavò. "Gli impianti rimossi erano ubicati in varie zone di Gravina – ha commentato l'assessore Alfio Cannavò – due si trovavano in via Etnea, uno nei pressi della rotatoria del cimitero, altri due in via Gramsci, uno in via Coviello all'altezza del cavalcavia e un altro in via Carrubella all'angolo con via Oberdan. Nel solco dell'indirizzo politico del nostro sindaco voglio sottolineare che i controlli e le azioni di contrasto alle irregolarità vengono fatte prima di tutto a tutela degli operatori commerciali che rispettano le regole".

"L'ufficio manutenzioni sta operando a pieno regime – ha concluso il vicesindaco Rosario Condorelli – abbiamo ultimato i lavori di impermeabilizzazione e messa in sicurezza delle 9 (nove) aule dell'istituto scolastico Rodari, che avevano subito importanti infiltrazioni d'acqua durante gli ultimi nubifragi. Abbiamo ripristinato inoltre i pannelli del contro-soffitto dell'aula magna dello stesso istituto: siamo riusciti in breve tempo a riconsegnare agli alunni e agli insegnanti la piena funzionalità della struttura".