Gravina di Catania, in arrivo finanziamento regionale per la ristrutturazione dell'auditorium

L'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana ha iniziato l'iter amministrativo per l'impegno delle somme per un totale di 105mila euro destinati ai lavori di adeguamento alle normative di sicurezza, risparmio energetico e migliore funzionalità dell'auditorium comunale 'Angelo Musco' di Gravina di Catania. "Nonostante l'emergenza epidemiologia in corso la macchina amministrativa non si è mai fermata – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – la ristrutturazione del nostro auditorium comunale fa parte della lunga lista di lavori pubblici a cui stiamo lavorando sin dal nostro insediamento, inserite nel piano triennale delle opere pubbliche insieme agli altri finanziamenti ottenuti a livello nazionale, come i 500mila euro del bando Sport e Periferie destinati alla ristrutturazione del campo sportivo, con la realizzazione del parcheggio annesso e della strada di servizio, e alla ristrutturazione del Palazzetto dello Sport. Il Teatro Angelo Musco è stato già oggetto di interventi disposti da quest'amministrazione – ha continuato il sindaco – abbiamo già effettuato, con fondi comunali, l'impermeabilizzazione del tetto, la sostituzione di tutto il meccanismo di apertura e chiusura del sipario e installato le quinte modulabili. A questo si aggiungono i lavori per la conformità alla normativa antincendio, effettuati con la supervisione di un tecnico, nominato a cura dell'8°servizio Lavori pubblici, per le certificazioni di agibilità e antincendio: lavori di adeguamento che hanno portato alla sostituzione di tutte le componenti in tessuto di sipario e palcoscenico, che è stato trattato con vernice ignifuga. Sono stati installati allarmi antincendio sonori autoalimentati. La ristrutturazione del nostro teatro comunale segnerà il passo, anche simbolicamente, alla ripartenza delle attività culturali a Gravina di Catania quando ci saremo lasciati alle spalle questa emergenza epidemiologica. Stiamo restituendo a Gravina un importante centro di promozione culturale che diverrà il punto di riferimento per i tanti talenti locali nel campo del teatro, dello spettacolo e dell'arte in tutte le sue forme. Gravina dunque riparte anche dalla Cultura". Coinvolti nelle procedure di programmazione degli interventi sono stati gli assessorati allo Spettacolo e alla Cultura guidati rispettivamente dall'assessore Patrizia Costa e dall'assessore Franco Licciardello. "Desidero ringraziare in particolare il dott. Vincenzo Bontempo, responsabile del 4° servizio per lo straordinario impegno profuso in tutte le fasi di questo procedimento – ha concluso il sindaco Giammusso – che ci consentirà di continuare le procedure amministrative per l'esecuzione dei lavori".

