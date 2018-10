Gravina, nasconde in casa diverse dosi marijuana: impiegato in manette

Un45enne di Mascalucia è stato arrestato dai carabinieri di Grabina di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma proficua attività info investigativa, con servizi di osservazione e pedinamento, i militari del nucleo operativo, coadiuvati dall’unita cinofila di Nicolosi, l’altra sera hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’impiegato dove, all’interno di un mobile nella camera da letto hanno scovato e sequestrato due involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 300 grammi di marijuana; due bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da piazzare al dettaglio. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato ai domiciliari.