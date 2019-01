Gravina, furto di energia elettrica: denunciata proprietaria di un immobile

I Vigili Urbani di Gravina di Catania hanno denunciato all'autorità giudiziaria la proprietaria di un immobile per furto di energia elettrica. A spiegare i dettagli dell'operazione è il comandante della Polizia municipale del Comune etneo Michele Nicosia: "Oggi nel corso di un servizio di controllo sull'abusivismo edilizio la pattuglia giunta sul posto notava strani fili fuoriscire da un'abitazione. Gli agenti in servizio mi hanno tempestivamente avvisato, io ho allertato di conseguenza l'Enel che ha immediatamente andato una squadra di tecnici".

"I controlli approfonditi del personale Enel - ha continuato - hanno permesso di appurare l'esistenza di allacci abusivi alla rete elettrica che sono prontamente stati rimossi. La proprietaria dell'immobile è stata denunciata all'autorità giudiziaria. Le indagini di questo Comando in ogni caso vanno avanti al fine di verificare che non ci siano altri allacci abusivi. La Polizia Municipale - ha concluso Nicosia - sta lavorando con il coordinamento dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco avv. Massimiliano Giammusso sul fronte della lotta all'abusivismo in tutte le sue forme: da quello commerciale a quello edilizio".