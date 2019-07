Gravina, famiglia di falchi della specie "Gheppio" nidifica nella chiesa madre

Il centro urbano di Gravina ha dei nuovi residenti: si tratta di una famiglia di piccoli rapaci che ha nidificato proprio nel campanile della Chiesa Madre. “Sono della specie 'Gheppio' – ha spiegato il delegato della Lipu per la provincia di Catania Giuseppe Rannisi – piccoli rapaci presenti in Sicilia che normalmente fanno il nido all'interno di buchi e fessure nelle pareti rocciose: dunque è possibile che l'edificio storico in pietra sia stato scelto proprio per la particolare conformazione, simile a una formazione di tipo naturale”.

Le foto della famigliola di falchetti, scattata dal fotografo Nino Gullotti, ha suscitato sorpresa tra i gravinesi: “Si tratta di un fatto inusuale, ma che tutto sommato ci dimostra come la qualità dell'ambiente, con particolare riferimento all'aria sia ancora in ottimo stato. La loro scelta del nido - conclude Rannisi - è significativa del fatto che non sia presente un eccessivo inquinamento atmosferico nel centro urbano di Gravina”.