Gravina, grande festa con la Befana "volante"

La fine delle festività natalizie a Gravina di Catania ha avuto un epilogo scenografico e spettacolare grazie alle iniziative messe in campo dalle assciazioni attive nel comune etneo e patrocinate dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso. Protagonista della manifestazione è stata la Befana Ernesta, che con la sua discesa dall'alto ha lasciato stupefatti i tanti cittadini intervenuti. L'evento è stato organizzato dall'associazione volontari Gravina in Loco con il contributo e il coinvolgimento dei commercianti del centro cittadino. "L'impianto scenico è stato realizzato e messo in opera grazie al fondamentale supporto dei Vigili del fuoco di Catania - hanno commentato Barbara Pennisi e Sonia Di Stefano - li ringraziamo perché hanno gentilmente accolto la nostra richiesta dando vita a uno spettacolo stupefacente. Ringraziamo ancora il Comune per aver patrocinato l'iniziativa e le altre realtà associative che hanno contribuito attivamente nella realizzazione delle attività di intrattenimento". Hanno partecipato infatti anche l'associazione di volontariato quartiere San Paolo, l'Asd Junior Catania e la onlus "Regala un sorriso". Dopo la discesa della Befana (impersonata da un vigile del fuoco) e la distribuzione di dolciumi ai bambini, la serata si è conclusa con il suggestivo falò della Befana fantoccio al centro della piazza.