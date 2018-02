Gravina, grave incidente all'ingresso della Tangenziale

Due automobili sono state coinvolte in uno scontro questo pomeriggio a Gravina, all'altezza dell'ingresso in tangenziale, in direzione San Gregorio. Presenti sul posto, dopo l'impatto, un'ambulanza e una macchina dei vigili del fuoco che sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità. I feriti, raccontano, sono stati portati via dai soccorsi a sirene spiegate. Lo scontro, probabilmente, è avvenuto tra un'automobile già in tangenziale ed un veicolo che entrava all'ingresso dello svincolo autostradale. (In aggiornamento)