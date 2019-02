Gravina, inaugurato nuovo display informativo integrato con l'app "Vision city"

È stato il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso ad attivare da remoto il display che sarà operativo h24 fornendo informazioni in tempo reale ai cittadini: "Con l'installazione del nuovo tabellone informativo digitale presso il parco Padre Pio e l'app “Vision City”, abbiamo compiuto una piccola rivoluzione nella comunicazione istituzionale del nostro Comune. Il sistema - ha continuato il primo cittadino - è integrato con tutti i canali di comunicazione del nostro Comune, il sito, le pagine social e naturalmente l'applicazione che è già gratuitamente scaricabile su smartphone da Google Play e da Apple store con questi nuovi strumenti abbiamo la possibilità di tenere aggiornata la cittadinanza sull'attività amministrativa e sulle informazioni di pubblico interesse come la protezione civile, le farmacie di turno e i presìdi di primo soccorso, ma anche le iniziative culturali".

Presenti all'inaugurazione tenutasi stamattina (18 febbraio) gli esponenti dell'amministrazione, diversi consiglieri comunali e cittadini: "La corretta e trasparente comunicazione fa parte di quelle buone pratiche che fanno dell'amministrazione una “casa di vetro” - ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi – e colgo l'occasione per ribadire che si tratta di punti inseriti nel nostro programma elettorale, voluti fortemente dalle componenti politiche che in più occasioni hanno dimostrato volontà e sensibilità particolare su questi temi: oltre me stesso, l'assessore con delega ai servizi informativi Salvo Santonocito e l'assessore Patrizia Costa". Ha concluso il sindaco Giammusso rivolgendo "un doveroso ringraziamento ai funzionari e ai tecnici del II Servizio per aver in tempi brevi dato operatività all'indirizzo politico".