Gravina, perdite di liquami al cimitero comunale: "Area sarà bonificata"

Un edificio del cimitero comunale di Gravina perde liquami provenienti dai loculi e l'area, nonostante sia stata transennata dall'amministrazione, è ancora accessibile. Questa la denuncia di una cittadina che, dopo aver fotografato le zone interessate dalle perdite, ha spiegato: "La costruzione presenta una vasta macchia angolare con scostamento ed emissione di cattivi odori, lo stesso accade negli altri edifici vicini. In tutto questo sempre nella stessa area vengono tumulate altre salme".

L'amministrazione, da parte sua, ha esposto, durante la seduta del consiglio comunale di ieri sera, gli interventi e le misure che sono state adottate in merito alle problematiche inerenti alla fuoriuscita dei liquami da diversi loculi del cimitero avvenuta nel mese di agosto appena trascorso. "Gli interventi - ha chiarito il sindaco - sono stati disposti ben prima che il caso venisse sollevato in Consiglio comunale. Evidentemente si tratta delle farneticazioni demenziali di chi non ha avuto la pazienza di ascoltare le risposte del sindaco e del vicesindaco, che peraltro sono registrate e disponibili sul canale youtube del Comune che trasmette le sedute in streaming".

Il sindaco ha disposto con Ordinanza il divieto di accesso alle aree interessate che sono state oggetto di ispezione del medico legale e di successiva disinfezione. L'accesso è consentito solamente al personale addetto che procede alle eventuali tumulazioni. Il primo cittadino ha anche sottolineato durante la seduta che chi non ha rispettato l'ordinanza, scavalcando o spostando la transenna allo scopo di accedere all'area e fare foto, è passibile di denuncia.

L'amministrazione, come esposto in Consiglio comunale, sta procedendo dunque alla sanificazione e alla bonifica dei loculi interessati che sarà ultimata una volta provveduto all'estumulazione, all'impermeabilizzazione interna dei loculi e successiva ricollocazione del defunto. "Attività che come è evidente non può essere fatta dall'oggi al domani. Quindi in sostanza il segnalatore ha commesso un illecito per segnalare il nulla", ha aggiunto Giammusso.

Il sindaco, sempre durante il Consiglio comunale ha anche sottolineato che eventuali responsabilità relative a difetti di progettazione e di realizzazione delle strutture saranno sicuramente affrontate nelle sedi opportune. Sempre durante lo stesso Consiglio Giammusso ha ricordato come l'obiettivo dell'amministrazione sia quello di portare a termine il progetto di costruzione del nuovo cimitero che consentirà di avere strutture nuove e fatte a regola d'arte.