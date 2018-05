Gravina, nasconde in casa oltre un chilo di droga: pregiudicato in manette

I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato il 40enne Gaetano Trombino di Gravina di Catania, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Concludendo una breve ma proficua attività info-investigativa i militari hanno fato irruzione nell’abitazione dell’uomo luogo in cui hanno trovato e sequestrato: 1,5 chili di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, un bilancino digitale di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.