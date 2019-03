Gravina, si è insediata la Consulta del commercio

Si è insediata la Consulta comunale per il Commercio: alla prima seduta dell'organo consultivo dell'Amministrazione erano presenti il sindaco Massimiliano Giammusso, l'assessore con delega allo sviluppo economico e al commercio Alfio Cannavò e il presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi.

"La Consulta è formata dai rappresentanti delle realtà associative del nostro territorio che operano nell'ambito delle tematiche del commercio, del lavoro e dell'impresa – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso - per l'amministrazione sarà un interlocutore di riferimento a supporto della nostra azione amministrativa finalizzata al rilancio del nostro tessuto economico e commerciale, partendo proprio dal nostro centro urbano: uno dei punti che abbiamo messo al primo posto nel nostro programma di governo. Su questi temi la Consulta lavorerà per formulare proposte e interventi. Il mio delegato all'interno della consulta sarà Carmelo Inveninato, che conosce molto bene l'ambiente in cui operano le realtà commerciali gravinesi, in quanto egli stesso commerciante presente sul territorio ormai da diversi anni. A ricoprire il ruolo di esperto sarà il prof Enrico Nicosia dell'Università di Messina, studioso e ricercatore gravinese noto nella comunità scientifica nazionale e internazionale per i suoi lavori legati all'economia e al marketing territoriale. Nicosia ha fatto ricerca nell'Ateneo catanese e in seguito è stato docente all'Università di Macerata. Fa parte di diversi gruppi di ricerca nazionali e internazionali, in particolare di quello “Città, commercio urbano e consumo” dell'Università di Barcellona in Spagna".

A presiedere l'organo consultivo sarà Maurizio Morabito (Cisl), mentre il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Giuseppe Galvagna (Conf/Sal). A svolgere le funzioni di segretario sarà Emanuele Disca (New Events Group). Fanno parte della Consulta: Lucio Caccamo (Sportello Mutiservizi al cittadino), Vito De Luca (Federazione Panificatori), Dario Ginoprelli (Conf Vivai), Beatrice Avolio (Assoesercenti Unimpresa), Andrea Zizzo (Ugl Catania), Filippo Zuccarello (Siamo Impresa Terziario) e Marcello Scuderi (Delta Rev).