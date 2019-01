Gravina, si insedia la consulta comunale per la cultura

Dopo l'insediamento della Consulta Giovani, avvenuta i giorni scorsi, è arrivata la costituzione ufficiale della Consulta comunale della Cultura: "Si tratta di un altro passo verso la partecipazione diretta e il coinvolgimento della società civile nella vita amministrativa del nostro Comune – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Giammusso – le attività culturali rappresentano un punto di forza per il rilancio dell'identità del nostro territorio. La valorizzazione delle tante associazioni gravinesi che operano nella nostra comunità è uno degli obiettivi di questa amministrazione, messo nero su bianco anche nel programma che abbiamo presentato ai cittadini in campagna elettorale".

La Consulta Cultura si è insediata ieri 24 gennaio 2019 alla presenza del primo cittadino, dell'assessore Patrizia Costa e dal presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi.

L'organo consultivo sarà presieduto da Rita Nicotra mentre Cirino Cristaldi ricoprirà il ruolo vicepresidente, Marcella Messina svolgerà la funzione di segretario. Marisa Buccheri è stata nominata delegata del sindaco insieme a Antonio Aiello in qualità di esperto. "Sono in via di costituzione tutte le Consulte di settore – ha concluso il sindaco - e i cittadini in rappresentanza delle associazioni interessate a partecipare possono prendere visione degli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune".