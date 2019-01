Gravina, spaccia marijuana a minorenni: arrestato

I carabinieri di Gravina hanno arrestato nella flagranza il 53enne catanese Domenico Florio, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della cessione a minorenni.

Nel corso di un servizio antidroga svolto dagli uomini del Nucleo Operativo, i militari hanno potuto acclarare e porre fine all’attività illecita posta in essere dal pusher che, proprio sotto la propria abitazione, riceveva i “clienti”, tra i quali due minorenni fermati subito dopo l’acquisto con la droga in tasca, ai quali piazzava lo stupefacente in cambio di denaro.

Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nonché di 30 euro in contanti, incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.