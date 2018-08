Gravina, varia il percorso del bus: fermate davanti ad Ausl e cimitero

Entrerà in esercizio dal 1° settembre 2018 il nuovo percorso del trasporto pubblico locale disposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso.

La Pam Autolinee, azienda concessionaria del servizio, modificherà il tragitto dei mezzi aggiungendo inoltre due fermate particolarmente significative per l'utenza: "Abbiamo chiesto di variare la linea in modo da effettuare una fermata presso l'Ausl 3 di via Monti Arsi - ha sottolineato il primo cittadino - in questo modo verranno agevolati soprattutto gli anziani che per recarsi nella struttura sanitaria per visite o pratiche varie dovevano scendere in via Gramsci e attraversare un tratto stradale particolarmente trafficato e pericoloso".

"Il percorso dunque cambierà così: dalla rotatoria di via Giotto e il bus scenderà per via Gramsci per poi svoltare per via Monti Arsi, fermare davanti all'Ausl 3, risalire verso il cimitero di Gravina, dove effettuerà una fermata all'ingresso, e riprendere poi il vecchio percorso. Ringrazio Cettina Cianciolo, presidente della terza Commissione consiliare, che per prima ha evidenziato queste esigenze in Consiglio comunale, e naturalmente – ha concluso - l'assessore competente Patrizia Costa e il responsabile del IV servizio dott.Vincenzo Bontempo che hanno subito trovato la soluzione".