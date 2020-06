L'ambasciata del Belgio dona mascherine all'oratorio Giovanni Paolo II

E’ stato inaugurato presso l’oratorio Giovanni Paolo II a Librino il grest estivo dal titolo “Punta in Alto – Sii felice”. E' stato organizzato secondo le norme sanitarie e di prevenzione diramate dalla normativa per contenere la diffusione del Covid -19, grazie all’importante contributo dell’Ambasciata del Belgio a Roma. Un centinaio di bambini e giovani, divisi in due turni, la mattina 4 e 5 elementare e di pomeriggio la scuola media, sono stati accolti dalle suore, dagli educatori e dagli animatori che hanno misurato la temperatura di adulti e minori. Animatori e ragazzi sono stati sanificati, ed è stato fornito ciascuno di una mascherina protettiva e sono stati divisi in piccoli gruppi.

Gli ambienti e gli spazi che verranno utilizzati sono stati sanificati per rendere ancora più sicuri gli ambienti. Le attività per i minori saranno affidate alla comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, guidate dalla direttrice Ausilia Mendola, da suor Enza, suor Renata e da suor Antonella, che da anni si dedicano ai giovani del quartiere insieme ai volontari del Vides Ginestra e dagli animatori e benefattori. Inoltre quest’anno è stato possibile organizzare una estate in sicurezza grazie al contributo dell’ambasciata del Belgio a Roma che, in segno di amicizia, ha contributo alle spese per la sanificazione, la disinfezione ed igienizzazione periodica oltre alla fornitura di tutti i mezzi protettivi personali e di controllo. Alla presenza del Console Onorario del Belgio in Sicilia, Christiane De Blauwe, sono state consegnate le mascherine ai ragazzi, animatori e volontari con impressa la bandiera dell’Italia e del Belgio e la scritta in italiano, francese e fiammingo (le due lingue ufficiali del Belgio) “Amici”.