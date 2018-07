Grotte "senza barriere" grazie al gruppo speleo del Cai

Giornata speciale per un tetraplegico quarantenne, non nuovo alle esplorazioni delle cavità sotteranee. Il gruppo speleologico del Club Alpino Italiano ha organizzato una escursione presso la Grotta della Catanese di Ragalna, allestendo per l'occasione una teleferica con barella che gli ha permesso di portare a termine un percorso decisamente impegnativo.