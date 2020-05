Asp: nominato il gruppo di lavoro per il Commissario dell’emergenza Covid

Il commissario ad acta presso l’Asp di Catania nell’ambito dell’emergenza Covid-19, Pino Liberti, dopo il suo insediamento ha provveduto alla nomina del gruppo di lavoro che lo aiuterà nello svolgimento del mandato affidatogli dall’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il team sarà coordinato dal dr. Francesco Grasso Leanza, dirigente medico della Direzione Generale dell’AO “Cannizzaro”. Ne fanno parte i seguenti operatori dell’Asp di Catania: dr.ssa Emilia Fisicaro, risk manager; dott.ssa Elisabetta Gerbino, ingegnere; dr.ssa Angela Trovato, medico igienista; Lucia Franco, coadiutore amministrativo, che curerà le attività di segreteria. "Ringrazio i singoli componenti di questo ufficio per la disponibilità e lo spirito di servizio espressi e la professionalità, da subito, messa in campo - afferma il dr. Liberti - . Il Covid, in questo momento, è la vera emergenza sul territorio. Ci sarà tantissimo lavoro da svolgere, senza risparmio di tempo e fatica". Piena collaborazione è stata ribadita dal Commissario ad acta e dalla Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria catanese. L’attività del gruppo di lavoro sarà resa a titolo gratuito ed è finalizzata a realizzare il necessario supporto di coordinamento, per i vari aspetti correlati all’emergenza Covid, e di collaborazione del commissario nello svolgimento del suo mandato.

