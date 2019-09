"Guadagnare salute a scuola", presentazione delle iniziative Asp

Lunedì 9 settembre, a partire dalle ore 8.30, presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Parini” (Via S. Quasimodo, 3), nel corso di un incontro con gli operatori della scuola e della sanità locale, l’Asp di Catania presenterà i programmi aziendali di educazione e promozione della salute per l’anno scolastico 2019-2020.

I lavori saranno aperti dall’assessore regionale alla salute, avv. Ruggero Razza. Seguiranno gli interventi della dott.ssa Daniela Segreto (dirigente del Servizio 5 del Dasoe), del dott. Emilio Grasso (dirigente dell’Ufficio scolastico regionale-ambito territoriale di Catania), del dott. Maurizio Lanza (direttore generale dell’Asp di Catania), e del dott. Antonino Rapisarda (direttore sanitario dell’Asp di Catania). L’incontro - organizzato dall’UO Educazione e promozione della salute e dal Gruppo di lavoro per l’attuazione degli obiettivi di programma di promozione della salute, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento di Salute mentale dell’Azienda sanitaria catanese - si colloca nell’ambito del protocollo d’intesa per la promozione della salute, siglato dall’Asp di Catania e dall’Ufficio scolastico regionale-ambito territoriale di Catania, e si rivolge agli operatori della scuola e della sanità locale nell’intento di porre in comunicazione due importanti dimensioni del servizio pubblico per una comune azione progettuale, mirata alla promozione della salute in ambito scolastico. I programmi di educazione e promozione della salute saranno presentati dal dott. Salvatore Cacciola (direttore dell’UO Educazione e promozione della salute e presidente del Gaop), dal dott. Gaetano Marziano (funzionario dell’Ufficio scolastico regionale-ambito territoriale di Catania, responsabile dell’Ufficio IV), dall’ing. Antonio Leonardi (direttore del Dipartimento di Prevenzione), dal dr. Carmelo Mazza (direttore del DSM) e dalla dr.ssa Elena Alonzo (direttore del SIAN). Tutti i programmi di educazione e promozione della salute declinano gli obiettivi previsti dal Piano di Prevenzione regionale che già da alcuni anni l’Azienda sanitaria di Catania persegue efficacemente. Particolare attenzione, quest’anno, sarà rivolta a: promozione della salute e lotta al tabagismo, abusi di alcol e sedentarietà; programma di prevenzione del disagio psichico infantile, adolescenziale e giovanile; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; alimentazione; prevenzione delle dipendenze da sostanza; prevenzione degli incidenti stradali e degli incidenti domestici. Sono già 121 le adesioni ai diversi progetti formulate dagli Istituti scolastici.