Proseguono le ricerche del sub disperso, rov pronto a scendere in mare

Proseguono senza sosta le ricerche di G. G., il sub scomparso questa notte intorno alle 23 nei pressi dell'area marina protetta delle Isole Ciclopi, ad Aci Trezza. La guardia costiera ha iniziato nella notte i pattugliamenti, sospesi intorno alle 3 e ripresi all'alba con l'ausilio del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Per la sicurezza degli stessi soccorritori, i pattugliamenti si sono fermati a 50 metri di profondità, ma il corpo potrebbe essere scivolato più giù.

G.G., sub esperto e di mezza età, potrebbe aver avuto un incidente nella fase di decompressione, manovra effettuata in risalita prima di raggiungere la superfice. Non avrebbe avuto efficacia, in quella circostanza, la presenza di compagni, data l'estrema pericolosità e di una eventule tentativo di recupero del corpo in fase di affondamento repentino.

Sul posto è adesso presente una seconda imbarcazione della guardia costiera di circa 25 metri, che sta coordinando le ricerche. E' già pronto ad entrare in azione un rov, robot subacqueo in grado si svolgere ricerche su fondali di elevata profondità.