Guardia giurata salva 37enne colto da malore dopo un furto

Un uomo di 37 anni, a Catania, e' stato salvato da una guardia giurata dell'istituto di vigilanza Ksm in servizio nella sede centrale delle Poste ha salvato un uomo che ieri pomeriggio aveva chiesto aiuto dopo essere stato derubato degli effetti personali mentre si trovava sul pullman di linea. Colto da malore per un arresto cardiocircolatorio, l'uomo si era recato alle poste per avere aiuto. Immediato l'intervento della guardia giurata, che gli ha praticato un massaggio cardiaco. Pochi istanti dopo il cuore e' ritornato a pulsare, e l'uomo e' stato ricoverato al Garibaldi dopo un intervento dei medici del 118.

