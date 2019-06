Guida in stato d'ebbrezza e fugge all'alt della polizia: arrestato

Durante un servizio mirato di vigilanza stradale e controllo del territorio predisposti dalla polizia stradale “Sicilia Orientale” di Catania, una pattuglia, si è vista costretta ad intraprendere un rocambolesco inseguimento di un individuo che a bordo di una Ford “Fiesta” prima ha sorpassato la pattuglia sulla corsia di emergenza della tangenziale poi, avvedendosi della presenza dei poliziotti che con segnalatori acustici e luminosi gli hanno intimato l’alt, si è dato alla fuga. Due pattuglie quindi hanno iniziato l'inseguimento. Il predetto automobilista senza scrupoli, dopo aver posto in essere una serie di brusche manovre nell’intento di fuggire, si è immesso nello svincolo San Giovanni Galermo in direzione Catania. Più volte ha rischiato di investire dei pedoni intenti ad attraversare la strada e di scontrarsi con gli automobilisti che sopraggiungevano, fino a quando non è andato a scontrarsi con alcune fioriere in cemento vicine ad un parco giochi.

Prontamente i poliziotti hanno dato immediata nota alla sala operativa cercando di fermare il soggetto, che pur avendo subito delle lesioni dall’impatto non indossando la cintura di sicurezza, ha tentato la fuga a piedi sferrando calci e pugni contro i poliziotti. Nel frattempo dalla sala operativa della questura venivano inviate diverse pattuglie delle volanti in ausilio alla stradale e così, grazie anche all’aiuto degli agenti delle Volanti, prontamente sopraggiunti, l'uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. Il predetto automobilista D.P., di anni 45, sottoposto ad alcoltest, è risultato positivo e da accertamenti di polizia è emerso che era privo di patente di guida perché ritirata in quanto già sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Ancora una volta la fattiva sinergia tra volanti della Questura e pattuglie della Stradale ha portato a sviluppi positivi sia dal punto di vista della repressione che dal punto di vista della prevenzione delle attività criminali sul territorio.