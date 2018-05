Guida in stato di ebrezza a Firenze, arrestato a Motta Sant'Anastasia

I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 50enne Mario Di Fede, del posto, in esecuzione di un provvedimento per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Firenze. L’uomo, condannato dai giudici per guida sotto l'influenza dell'alcool, reato commesso a Firenze il 18.1.2012, dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare un residuo pena equivalente a 5 mesi e 13 giorni di reclusione.