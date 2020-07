Guida senza casco: controlli serrati ad Adrano

Proseguono senza sosta i controlli mirati a ripristinare il rispetto delle norme del codice della strada. Con l’attività di ieri, il numero delle sanzioni amministrative e contestuali fermi di ciclomotori e motocicli per mancanza del casco protettivo, elevate dagli agenti del Commissariato di Adrano, ha raggiunto quota 100. Il rispetto di tale norma fondamentale, costituisce il primo passo per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini. La campagna di sensibilizzazione nel territorio di Adrano, mirata a combattere quella può definirsi una vera e propria piaga sociale continua a raccogliere i frutti dell’operato della polizia in sinergia con le altre forze dell'ordine. Non si fermano i controlli che anzi, in previsione del maggiore movimento tipico della stagione estiva, saranno ancora più serrati: sia per garantire la sicurezza dei cittadini che per dare un’adeguata e ordinata immagine della città agli occhi dei turisti.

