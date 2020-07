Guida senza patente, 26enne fermato dalla polizia

Continua l’attività del commissariato di Adrano diretta a garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Nella giornata di ieri, infatti, i poliziotti hanno denunciato un 26enne, con diversi precedenti di polizia, per guida senza patente, poiché recidivo nel biennio. L’uomo, a bordo di un motociclo, è stato inizialmente fermato dagli operatori di polizia per guida senza casco; dai successivi controlli è emerso che il 26enne non aveva la patente di guida ed era già stato sanzionato un anno prima per lo stesso motivo. Ciò ha comportato la denuncia, come previsto dal Codice della Strada, oltre alla sanzione amministrativa Tali controlli continueranno e, anzi, saranno rafforzati anche nel corso dei prossimi giorni.

