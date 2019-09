Ha l'obbligo di firma, va in commissariato e poi a svaligiare case

E' stato sventato il furto in un appartamento del centro storico dalle volanti. A colpire, ancora una volta, è stato Mario Santini, di 21 anni, un volto già conosciuto dalle forze dell'ordine: appena due giorni prima era stato arrestato dopo un altro furto commesso con modus operandi identico, ma poi rimesso in libertà con obbligo di firma.

Esile e veloce, Santini, si è arrampicato attraverso le grondaie sino a zompare dentro l’immobile attraverso una finestra lasciata aperta. Gli ignari inquilini, che continuavano a dormire indisturbati grazie al passo felpato del malvivente hanno scoperto solo dopo di essere stati vittime di furto.

Il topo d'appartamento è stato catturato da una pattuglia che ha sorpreso l’uomo conosciuto dai poliziotti, con ancora in mano la refurtiva, ovvero una borsa da donna con all’interno effetti personali, denaro e i documenti della coppia che successivamente ha denunciato l’accaduto.

Tratto in arresto, in data odierna sarà sottoposto al rito per direttissima, nel corso del quale si valuterà l’ennesima reiterazione del reato e della pericolosità sociale dell'uomo che sta causando un vero e proprio allarme sociale tra i residenti del centro storico.



Secondo la ricostruzione scrupolosa dei reati perpetrati nella giornata di ieri sul territorio catanese e l’attività investigativa compiuta, pare che il Santini poco dopo aver adempiuto all’obbligo di firma presso il commissariato, nel pomeriggio di ieri abbia commesso un altro furto all’interno di un B&B del centro.