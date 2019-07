Ha resistito solo pochi giorni ai domiciliari: arrestato

I carabinieri del nucleo ardiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 19enne catanese Ernesto Fuselli, poiché ritenuto responsabile di evasione. Il giovane, già gravato da precedenti in materia di droga, era stato appunto arrestato lo scorso 28 giugno perché nascondeva in casa 10 dosi di cocaina pronte ad essere piazzate.

Relegato agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice dopo l’udienza di convalida, ieri pomeriggio è stato sorpreso dall’equipaggio della gazzella mentre percorreva a piedi la via Trovato nel quartiere San Cristoforo, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.