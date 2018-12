Happening della Solidarietà, venerdì presentazione a Palazzo degli Elefanti

Venerdì 7 dicembre alle 10.30 nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIX edizione dell’Happening della Solidarietà, in programma a Catania l'11 e il 12 dicembre, promosso e organizzato con il patrocinio del Comune dal Consorzio Sol.Co. Rete d’Imprese Sociali Siciliane. Saranno presenti all'incontro il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla Famiglia e ai Servizi Sociali Giuseppe Lombardo, i presidenti del Consorzio Sol.Co., Sergio Mondello, e dell’associazione “Autismo Oltre”, Enrico Orsolini. La XIX edizione dell'evento, tra i più importanti nel Meridione sui temi del Welfare e del Terzo Settore, vedrà cooperatori, imprenditori, amministratori, rappresentanti delle organizzazioni e cittadini impegnati in un confronto su “Generazioni d’Impatto, ridisegnare il welfare per le comunità”, volto ad analizzare il settore alla luce della recente riforma. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani e impresa, welfare e sviluppo locale con modelli di co-programmazione e co-progettazione tra pubblico e privato, a progetti di autonomia per le persone con disabilità, a comunicazione sociale e di prossimità e iniziative di solidarietà.