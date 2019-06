La band catanese "Helen Burns" in finale sul palco dell'Ariston

La band catanese "Helen Burns" suonerà sul palco dell'Ariston di Sanremo prendendo parte alle semifinali nella categoria rock. La dura selezione è stata fatta con 125 band da tutta Italia ed i nostri concittadini hanno superato le fasi iniziali, accedendo alla finalissima del festival che determinerà un solo vincitore.

Gli "Helen Burns" nascono a Catania come band indie e alternative rock nel 2016. Nel 2018 la formazione diviene definitiva con Gabriele Messina (batteria), Edoardo Buccheri(basso), Domenico Failla (voce), Sebastiano Musco e Walter Leotta (chitarre). "Con l'inizio alla stesura dei nostri brani inediti - commenta la formazione - decidiamo di iscriverci alle selezioni per la trentaduesima edizione di Sanremo Rock. Ad Aprile 2019 registriamo in studio registriamo un EP con i primi quattro inediti, sempre ad aprile passiamo le selezioni per Sanremo rock con i nostri primi due inediti: 'give you a try' e 'do you wanna go back to the 90s?'. Adesso è la volta della sfida più dura".