Hotel Costa, blitz degli studenti dopo lo sgombero

Dopo aver prima occupato e poi essere stati sgomberati durante la stessa giornata, gli studenti dello Studentato 95100 sono tornati all'Hotel Costa di via Etnea, per un blitz di protesta. Durante la manifestazione i giovani hanno appeso uno striscione al balcone della struttura, ex residenza universitaria, poi chiusa dal 2009.

"Lo abbiamo già detto giorno 1 febbraio, lo ripetiamo oggi" - dichiara Ruggero, uno degli studenti fuori sede e occupanti dello Studentato 95100 - "Trecento posti vuoti da 10 anni sono una vergogna. E altrettanto vergognosa è stata la risposta che il signor Alfio Massimino e il signor questore di Catania, hanno dato a un'esigenza reale di studenti e studentesse". "Siamo stati trattati come una questione di ordine pubblico, con uno sgombero coatto in meno di 10 ore, mentre quello che chiediamo non è altro che l'attuazione dei nostri diritti di studenti e studentesse".

L'ex Hotel Costa infatti, come scrivono gli studenti in una nota, "dal 2009 in poi è sempre rimasto chiuso, in un'infinita attesa di essere ristrutturato, e di essere reso nuovamente fruibile agli studenti".

"Nonostante le proposte dell'ERSU fatte alla proprietà di pacificazione del contenzioso, ancora nulla si è realmente sbloccato. Ci hanno promesso che entro il 2019 l'Hotel Costa verrà reso fruibile da studenti e studentesse" - dichiara Federica Frazzetta, una studentessa - "ma ancora il contratto non è stato approvato dall'Avvocatura di Stato, e i tempi non sono certi. Come sempre non ci viene data nessuna certezza, solo dubbi, forse, promesse! Gli studentati servono, i posti letto sono un diritto di studenti e studentesse, e non è un diritto della Questura sgomberare chi prova a riprendersi i propri diritti".