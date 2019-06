I Baciamolemani omaggiano Donatella Rettore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

È tempo di uscite discografiche estive e i Baciamolemani, nota band ragusana, hanno deciso quest’anno di rendere omaggio a Donatella Rettore, reinterpretandone la hit degli anni ’80 “Donatella”. La canzone è frutto di una collaborazione tra il gruppo, il Buddy Sound Studio di Antonio Spina dove è avvenuta la registrazione e la Bald Bear Productionche ne ha prodotto un video reportage dal vivo in studio. “È stato divertente e adrenalinico registrare questa canzone tutti insieme in presa diretta, senza artifici o sovraincisioni, proprio come si faceva una volta”afferma la band ragusana. “Non c’era modo migliore per esprimere l’energia che continua ad accompagnarci da 13 anni sui palchi di mezza Europa. Per farlo – conclude - abbiamo scelto di fare un tributo ad un personaggio istrionico come la Rettore e di tornare anche al nostro primo amore musicale: lo ska”. Non è mancato l’apprezzamento della stessa Rettore che ha ripubblicato il video nei suoi profili social, meravigliandosi di “sentire dei musicisti così bravi divertirsi e pestare come le iene”.

Appena rientrati da Madrid dove sono stati protagonisti dell’evento “Passione Italia” insieme ad Umberto Tozzi, i Baciamolemani sono adesso pronti a partire per il tour estivo, che verrà svelato nei prossimi giorni e che toccherà l’Italia e ancora una volta la Spagna. Nel frattempo, la loro versione di “Donatella” sarà distribuita a partire dal 20 giugno in tutte le piattaforme digitali come Spotify, iTunes e Amazon. L’artwork è stato realizzato dall’illustratrice siculo-statunitense Carla Dipasquale. I Baciamolemani sono una tropical band nata e residente a Ragusa. Nei loro 13 anni di attività hanno realizzato 3 album e hanno effettuato oltre 400 concerti a cavallo tra 5 diversi paesi europei (Spagna, Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito), attraverso uno show che abbraccia svariati generi musicali: dal calypso al surf, dal rock alla rumba, dall’elettronica a racconti di stampo cantautoriale. Un melting pot di stili per un’estate ambulante. Una continua evoluzione musicale sempre fedele alla melodia italiana e al teatro canzone.