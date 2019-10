I bambini di Librino hanno vinto la "Gara della differenziata"

Un passo importante nel percorso virtuoso della raccolta differenziata arriva da Librino. E in particolare, dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati che approfittando dell'Isola ecologica mobile Dusty allestita al Viale S. Teodoro per tre mattine, hanno messo in pratica le regole fondamentali del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente, partendo dai rifiuti. Le insegnanti dell'Istituto comprensivo, di concerto con Dusty, hanno sollecitato gli alunni (dalle classi della scuola dell'infanzia sino a quelli delle medie) nel fare la raccolta differenziata, portando ognuno una frazione (tra carta, plastica e vetro, ma anche pile esauste e Raee), da smaltire nel grande box ecologico. Ed è partita la gara della raccolta differenziata: che Librino ha vinto a pieni voti! Il primo giorno hanno aderito i piccoli della scuola dell'infanzia (dell'età di 5 anni), suddivisi per squadre di colore diverso, che hanno portato 3 sacchi colmi di carta, 30 sacchi di plastica e 3 sacchi di vetro. Il secondo giorno hanno conferito gli studenti di cinque classi delle medie, suddivisi anche loro per squadre, smaltendo 50 sacchi plastica (fino a riempire un cassonetto intero), carta 25 sacchi (pari a un cassonetto intero), pile esauste e svariati Raee. Il terzo (e ultimo) giorno le classi della primaria hanno conferito complessivamente 16 sacchi di carta; 29 sacchi di plastica, 1 sacco di vetro, oltre a 1 sacco di Raee. Un impegno così consistente che Dusty ha ricompensato perché la premialità è uno sprone ad impegnarsi. Ai 50 bambini della scuola dell'infanzia che hanno partecipato, Dusty ha consegnato i bicchieri telescopici; mentre sono stati dati 20 quadernoni a righe agli studenti delle medie e altrettanti 20 quadernoni a quadretti per gli alunni delle classi elementari. L'isola ecologica mobile Dusty si è trasformata in un gioco che ha dato ai bambini dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati, un mezzo per rapportarsi con l'ecologia, l'ambiente e nel capire che fare la raccolta differenziata, non è assolutamente difficile. Un'esperienza che i bambini ripeteranno tanto che è stata programmata la prossima "gara della differenziata", da farsi a gennaio 2020.