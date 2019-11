I caabinieri eseguono tre arresti per ordine del tribunale

I carabinieri di Catania Fontanarossa, hanno proceduto all’arresto del 72enne Antonino Rossello e del 25enne Simone Natale Saraceno, entrambi del posto. Nella stessa giornata i Carabinieri della Stazione di Librino, per esecuzione di analogo tipo d’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza dello stesso Tribunale, hanno arrestato il 33enne catanese Giuseppe Sammiceli. L’emissione dei provvedimenti è scaturita dalle comunicazioni trasmesse all’Autorità giudiziaria dai carabinieri in occasione della ripetute violazioni, da parte degli arrestati, delle prescrizioni relative alle misure cautelari disposte in precedenza. Sono stati tradotti nel carcere catanese di Piazza Lanza.