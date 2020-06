Il dipartimento di Chimica dona igienizzante alla Uil

Una fornitura di liquido igienizzante è stata donata oggi dal dipartimento di Chimica dell’Università di Catania, diretto dal professore Roberto Purrello, alla Uil Servizi della provincia etnea. I responsabili di Ital e Caf Uil hanno ringraziato il professore Purrello “per la sensibilità dimostrata verso gli operatori delle nostre strutture e le migliaia di cittadini che affollano, specie in queste settimane, gli sportelli Uil di patronato e assistenza fiscale”. L’organizzazione sindacale sottolinea “l’orgoglio dei catanesi per i gesti di concreta solidarietà che nell’emergenza Coronavirus sono stati e continuano a essere realizzati dal dipartimento universitario di Chimica in favore di enti e popolazioni, come quelle della provincia di Bergamo, impegnate nel contrasto al Covid”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.