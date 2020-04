II Municipio, il consigliere Marraffino dona 2 mila mascherine a polizia e vigili del fuoco

Il consigliere del II Municipio Davide Marraffino, ha deciso di rinunciare all’indennità di funzione percepita sino ad oggi, per donare ben duemila mascherine a chi è impegnato in prima linea mettendo a rischio la propria incolumità. Un’iniziativa attuata con l’assessore comunale Fabio Cantarella, insieme al quale, nel pomeriggio di ieri, ha consegnato i dispositivi di protezione individuale alla polizia di Stato, nelle mani dei rappresentanti del Sap Antonio Basile e Giuseppe Coco. Per i Vigili del Fuoco, il comandante Giuseppe Verme, accompagnato all’ufficiale Antonio Retto, ha ricevuto in prima persona gli importanti dispositivi di protezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.