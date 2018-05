Visite ad occhi chiusi all'Ikea per ciechi ed ipovedenti

Da venerdì 4 a domenica 6 maggio Ikea Catania lancia l’iniziativa “Vieni all'Ikea ad occhi chiusi”. Dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19 all’interno dello store saranno organizzate visite sensoriali, guidate dai volontari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Catania e della stamperia Regionale Braille, che aiuteranno i partecipanti ad utilizzare i 4 sensi “minori” per stimolare emozioni e sensazioni assopite. Le visite rappresentano un’importante occasione per capire le difficoltà che le persone ipovedenti affrontano quotidianamente nella gestione della propria vita dentro e fuori casa. Per tutto il periodo dell’attività sarà inoltre possibile donare un euro alle due associazioni.