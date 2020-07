Il commendatore Luigi Maina ricoverato in gravi condizioni al San Marco

Il sindaco Salvo Pogliese si è recato stamattina nell’ospedale San Marco a fare visita al commendatore Luigi Maina, ricoverato in gravi condizioni nel nosocomio di Librino. Il primo cittadino, affiancato dal presidente del comitato dei festeggiamenti Agatini Riccardo Tomasello, si è prima informato coi medici che assistono Maina e poi si è raccolto in preghiera per la salute del cerimoniere onorario del comune e dei festeggiamenti di Sant’Agata, che il prossimo 2 agosto compirà novanta anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il carisma di Luigi Maina e la grande serenità d’animo che anche stamattina ho visto nella sua espressione - ha detto il sindaco – in queste ore sta mobilitando migliaia di cittadini che hanno conosciuto il suo sincero amore per la Patrona Agata e la città di Catania, che ha servito e onorato per tutta la vita. In questi due anni da sindaco, i suggerimenti di Maina mi sono stati quotidianamente preziosi, per la sua innata capacità di saper interpretare fatti e personaggi della nostra città sempre guardando all'interesse generale. Raccomandiamo la sua vita al Signore e alla Santa patrona Agata, consapevoli che la sua grandezza di personaggio che ha dato lustro a Catania rimarrà scolpita nelle menti e nei cuori dei catanesi”.