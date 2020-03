Emergenza contagio, Il consigliere Marraffino chiede sospensione Consigli di municipalità

Il consigliere del 2° Municipio Davide Marraffino, esponente della Lega Salvini Premier, con una mozione, ha chiesto la sospensione Consigli di Municipio e Commissioni Consiliari fino al 31 Marzo 2020, per poter correttamente adempiere alle prescrizioni disposte dall'ordinanza del presidente della regione siciliana dell'8 marzo 2020 relative all'emergenza contagio da coronavirus. “Il 2° Municipio di Catania non ha a disposizione le corrette forme di prevenzione per svolgere l’attività di Consiglio di Municipio e di Commissione Consiliare, dove si lavora in ambienti chiusi a contatto con dipendenti comunali e Consiglieri senza un minimo di precauzione: guanti, mascherine protettive, gel disinfettante. Ricordo che il virus si trasmette anche in maniera asintomatica, quindi se alcuni di noi lo hanno contratto non possono saperlo, tranne se è stato effettuato relativo tampone, cosa che nessuno di noi ha fatto”. “Il presidente della Municipalità Massimo Ruffino ha già disposto lo stop ai lavori del consiglio – spiega Marraffino – ma aspettiamo ancora analoga decisione da parte dei presidenti delle Commissioni che non si sono ancora pronunciati”