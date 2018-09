Il direttore esecutivo di Europol in visita a Catania

Il direttore esecutivo di Europol Catherine De Bolle, in visita alla città di Catania, ha incontrato, questa mattina, il Questore Alberto Francini, dopo essere stata in visita all’hot spot di Pozzallo.

All’incontro hanno preso parte i comandanti provinciali dell’arma dei carabinieri Col.T. ISSMI Raffaele Covetti e della guardia di finanza Gen. Di Brig. Antonio Nicola Quintavalle Cecere.

"In un’ottica di proficua e rinnovata collaborazione, i temi della gestione dei flussi migratori hanno costituito l’argomento principale del meeting, durante il quale il Questore Francini ha illustrato le procedure utilizzate a Catania in occasione degli sbarchi nonché le modalità operative e investigative per l’individuazione degli scafisti.", si legge nella nota della polizia.