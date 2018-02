Il folklore siciliano torna in libreria con "Le creature fantastiche di Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un'occasione per tuffarsi nel cuore fantastico del folklore siciliano, tra diavoli etnei, donne mostruose ed esseri dai poteri speciali come la marabbecca e la bellina. Si presenterà venerdì prossimo, giorno 2 marzo alle 18, presso la libreria Catania Libri (viale Regina Margherita 2), il libro di Rosario Battiato e Chiara Nott “Creature fantastiche di Sicilia”, edito da il Palindromo. L'incontro, moderato dal giornalista Antonio Leo, avrà come ospiti gli editori Nicola Leo e Francesco Armato, ed Enrico Di Stefano, scrittore e fantascientista, che farà il punto sulla letteratura fantastica in Sicilia. Il libro contiene 30 storie illustrate e gli interventi di Nicola Lo Bianco e Daniele Barbieri. Creature fantastiche di Sicilia recupera dagli abissi della memoria popolare le creature, rigorosamente notturne, più strane e tipiche dell’Isola utilizzando spunti e citazioni di alcuni testi di autori siciliani scritti tra Otto e Novecento, da Giuseppe Pitrè a Gesualdo Bufalino, e le attualizza pescando nell'immaginario contemporaneo del fantastico americano e giapponese. Da qui si dipanano delle brevi storie illustrate, quasi delle schede di presentazione, che raccontano la vita delle creature alle quali sono accostate delle illustrazioni che ne interpretano l’essenza. Scopriremo così le vicende di anime condannate, impiccati, donne mostruose come la Bellina, folletti, diavoli di varia stirpe, fate e sirene, tutte tracciate dal tratto elegante, goticheggiante e timburtoniano di Chiara Nott. Il volume contiene in allegato la mappa della Sicilia disegnata da Chiara Nott con indicati gli avvistamenti delle creature fantastiche nell'isola.