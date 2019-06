il giorno più bello - scritture autobiografiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il giorno più bello Hai anche tu un ricordo da condividere? Lo leggiamo e lo ascoltiamo insieme. Incontro di lettura e ascolto di scritture autobiografiche. A cura di Maria Crivelli Scrittrice autobiografica Vice-presidente OdV Le Stelle in Tasca Mercoledì 12 giugno 2019 ore 16:30 Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino Castello di Leucatia, Via Leucatia 68, Catania Gli incontri tematici di Nautilus Sono dedicati alla lettura e all'ascolto di scritture autobiografiche. Il tema di ogni incontro, proposto e curato dai volontari dell'OdV Le Stelle in Tasca, vuole sollecitare un ascolto sensibile di sé e dell'altro. I testi autobiografici sono presentati e letti dai partecipanti che li hanno redatti in funzione del tema dell'incontro. Per partecipare La partecipazione agli incontri, come uditori o scrittori autobiografi, è libera e gratuita. ATELIERS DELL'IMMAGINARIO AUTOBIOGRAFICO Nautilus - Ascolto sensibile di sé e dell'altro Diretto dal Sociologo Orazio Maria Valastro A cura dell'Organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca In collaborazione con la Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino Comune di Catania Assessorato al Decentramento e Periferie Anagrafe, Innovazione Tecnologica Smart Cities e Protezione Civile Direzione S.S. D.D., Decentramento e Statistica U.O.3 Biblioteca Centro Culturale “Rosario Livatino”