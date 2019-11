"Il mare per tutti i sensi", percorsi subacquei per non vedenti

Il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, il Cus, l’Esa e l'Unione Italiana Ciechi di Catania, con il patrocinio del Lions Club Catania Mediterraneo e la sponsorizzazione di Kattuni organizzano un evento di inclusione attraverso lo sport e la cultura, che si terrà sabato 23 Novembre 2019 e vedrà la realizzazione di una mostra, al buio, dove i "non vedenti“ accompagneranno i “vedenti" in un percorso alla scoperta delle creature marine, con gli occhi di chi non vede. I "non vedenti”, specie quelli dalla nascita non conoscono alcune bellezze del mondo che li circonda. Per comprendere le forme hanno bisogno di toccare l’elemento e questo spesso non è possibile, soprattutto per ciò che concerne il mondo marino. Da qui l’idea di creare dei percorsi a terra (musei/mostre) ed in mare (percorsi subacquei) che permettano a chi non vede "di vedere".

La ditta Kattuni, leader nel settore, che ha già creato diversi allestimenti a favore di asili nido ed attualmente una loro struttura è in fase di sperimentazione per un progetto con la Protezione Civile, realizzerà una struttura museale in cartone pressato che verrà posizionata all'interno del Rettorato a piazza Università. Il cartone pressato oltre ad essere un valido ausilio nella costruzione di strutture leggere, ad essere ecosostenibile è anche indicato nella realizzazione di allestimenti che riducono i rischi da impatto. L'allestimento sarà curato dalle professoresse Alongi, Ferrito, Rosso e Sanfilippo, della Facoltà di Scienze Ambientali e Naturali e permetterà ai visitatori di fare una esperienza sensoriale unica nel suo genere.