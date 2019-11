Il pianista Giovanni Cultrera è il nuovo sovrintendente del teatro Bellini

Giovanni Cultrera è stato nominato nuovo sovrintendente del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Pianista di fama internazionale, Cultrera, ha studiato e si è laureato in pianoforte all’Istituto Musicale Vincenzo Bellini con il maestro Giuseppe Cultrera. Ha conseguito il diploma accademico triennale di Alto Perfezionamento all’Accademia Internazionale Euterpe seguendo la guida di Boris Petrushansky. È laureato in Giurisprudenza consegnando una tesi sulla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato. Si occupa tutt’oggi di enti lirico-sinfonici in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Ha diretto le stagioni concertistiche internazionali della “Fondazione Teatro Garibaldi”, “Ibla Classica International” e “Ibla Sacra International”.

Titolare della Cattedra di prassi esecutiva e repertorio pianoforte per il biennio di specializzazione nel corso di laurea in “Discipline Musicali” all’Istituto Superiore di studi musicali Vincenzo Bellini. Docente, nello stesso Istituto del corso di “Diritto e Legislazione dello Spettacolo” e “Organizzazione dello Spettacolo Musicale”. Si è esibito, da solista, in oltre 2000 concerti in Italia e all’estero.

In merito alla nomina di Cultrera a sovrintendente del Teatro Bellini, il sindaco Salvo Pogliese ha espresso le sue congratulazioni e gli auguri di

buon lavoro. “Un compito impegnativo – ha detto il sindaco – quello che aspetta il nuovo sovrintendente la cui nomina arriva in un momento molto delicato per la vita del nostro teatro. Sono certo - ha aggiunto Pogliese - che il maestro Cultrera saprà ricoprire egregiamente questo incarico con la sua consolidata esperienza e profonda conoscenza del mondo degli enti lirici e delle molteplici attività che li riguardano, in ambito artistico e culturale”.