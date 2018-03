Il premier Gentiloni in città, inaugurata la nuova galleria della metropolitana

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è a Catania per assistere, assieme al sindaco Enzo Bianco e al commissario della Ferrovia Circumetnea (Fce) Virginio Di Giambattista, all'abbattimento di un diaframma per la realizzazione di un nuovo tratto della metropolitana della città, che arriverà fino a Misterbianco e sarà attiva tra qualche mese. Al premier è stato dato l'incarico di azionare la talpa che abbatte il diaframma.

"Abbiamo sentito i numeri, siamo a più di 10.000 passeggeri al giorno nella metropolitana di Catania e supereremo questa cifra. Questo è un segno che possiamo interpretare anche più in generale perchè attraverso la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto si dá un messaggio di sviluppo, di modernizzazione, di fiducia nel futuro per Catania, per la Sicilia e per il Mezzogiorno''. Ha affermato il presidente del consiglio subito dopo l'abbattimento del diaframma.

Il premier successivamente si recherà a Misterbianco, dove nell'auditorium Nelson Mandela, parteciperà a un incontro elettorale pubblico.