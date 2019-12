Il presepe al Tondicello della Plaia: "Segno di speranza per il quartiere"

Un presepe che rappresenta la voglia di riscatto di una comunità troppo spesso legata ai destini delle cronache dello spaccio e della criminalità. Piazza caduti del mare, meglio conosciuta come il “Tondicello” della Plaia, ospita una rappresentazione della natività realizzata dagli abitanti del quartiere. “Abbiamo voluto dare un segnale di presenza attiva sul territorio – ha spiegato il consigliere del I municipio Giuseppe Buglio – il 'tondicello' non è solo quello che purtroppo viene alla luce grazie alle operazioni di polizia e le inchieste giudiziarie. Il presepe è stato realizzato infatti grazie alla collaborazione tra la storica parrocchia del quartiere, la chiesa Beata Vergine Maria in Cielo Assunta alla Plaia, i commercianti e i bambini delle scuole Livio Tempesta, Andrea Doria e Dusmet. Questo quartiere è abitato da tantissima gente per bene e vogliamo ricordarlo a tutta la città”.

