Il presidente Musumeci in visita ufficiale nel calatino

Invitato dalle comunità locali, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani (domenica) in visita ufficiale nel Calatino, nei Comuni di Mirabella Imbaccari e Mineo. Alle 11 parteciperà, nella Chiesa Madre, alla messa solenne per la festività patronale di Maria Santissima delle Grazie, in compagnia del sindaco Giovanni Ferro e dell’assessore regionale Marco Falcone. Nel pomeriggio, alle 19, il governatore sarà accolto al palazzo del municipio dal sindaco Giuseppe Mistretta e dagli amministratori, per poi rendere omaggio a Sant’Agrippina, patrona della cittadina.