Il Servizio Civile Acli riprende l'attività di volontariato

Il Servizio Civile Acli Catania riprende le proprie attività di volontariato, in questo periodo dettato dall’emergenza Covid-19, garantendo supporto a distanza, dedicato a tutte quelle famiglie che hanno necessità di aiuto nella compilazione dei vari moduli relativi all’emergenza economica e alimentare dovuta al Covid19; supporto scolastico da remoto, per tutti quei ragazzi che hanno necessità di aiuto nello studio, anche ai maturandi che sentono il bisogno di confrontarsi su come svolgere al meglio l’esame. Infine i volontari si occuperanno della raccolta alimentare di beni di prima necessità in sede (Catania, Corso Sicilia 111), che verranno destinati alle tante famiglie in difficoltà del territorio.

“Durante il periodo di congedo - afferma Dario Bussolari, responsabile del Servizio Civile Acli Catania - ho sentito spesso i volontari, per conoscere i loro stati d’animo e le loro condizioni. Quando il Dipartimento ha comunicato la possibile riattivazione dei progetti con relativa rimodulazione, ci siamo premurati prima di tutto di sentire le opinioni dei ragazzi e abbiamo constatato che c’era tanta voglia di ripartire aiutando chi è in difficoltà, ovviamente in sicurezza”. “Si dice sempre che il futuro sia nelle mani dei giovani – afferma il Presidente provinciale Acli Catania, Agata Aiello – e mai come adesso si sente la necessità di guardare oltre, verso giorni migliori. I ragazzi hanno mostrato sin da subito la voglia di riprendere le attività di volontariato e credo che questo sia in pieno l’esempio di quanto una Comunità riesca ad essere solidale per superare le difficoltà”. “Abbiamo scelto di aiutare gli altri – afferma il volontario Benito Salvatore – dedicandogli il nostro tempo. Noi volontari delle Acli siamo attivi e uniti per far fronte a quest’emergenza”. Le Acli Catania ricordano inoltre che è ancora attiva la campagna di raccolta fondi “AlimentiAmo la Solidarietà”: è possibile effettuare una donazione attraverso la piattaforma gf.me/u/xugqb3 o effettuando un bonifico bancario intestato a Acli Sicilia al codice Iban IT74D0503416700000000002577. Per info dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 è possibile contattare i volontari al numero 095/321286 o mandare una mail a serviziocivileaclicatania@gmail.com