Il sindaco Pogliese incontra Francesca Raciti in municipio

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto la presidente del consiglio comunale Francesca Raciti in visita di cortesia istituzionale. Il primo cittadino ha ringraziato la presidente uscente per il lavoro svolto nella consiliatura appena trascorsa e ha avuto uno scambio di opinioni con Raciti nell'ottica di una fattiva collaborazione nell'interesse del comune di Catania, in questo lasso di tempo in cui la presidente rimarrà ancora in carica.