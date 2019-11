Il Sindaco riceve una delegazione del progetto Erasmus

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto a Palazzo degli Elefanti una delegazione di studenti provenienti da Romania, Bulgaria e Turchia in visita a Catania per il progetto Erasmus “Open doors to creative generations”, ospitata dall’ Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di via Leotta, Gli studenti,accompagnati dalla dirigente scolastica Valeria Pappalardo, dalla coordinatrice Erasmus, Lucia Rigano, dalla vicepreside Anna Maria Carciotto e dalle docenti del team Maria Grazia Ricca e Simona Marzia De Filippo, hanno visitato i saloni del Municipio.

“I progetti Erasmus – ha detto il sindaco salutando gli studenti – oltre che unire i ragazzi di varie nazioni in una esperienza culturale fondamentale per la crescita dei giovani in un’Europa che allarga sempre più i suoi confini, favorisce l’integrazione e offre l’opportunità di far conoscere le bellezze artistiche e architettoniche della nostra città”.