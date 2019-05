Il "super telescopio" osserva per la prima volta i "fotoni blu" della nebulosa del Granchio

Prima osservazione nei raggi gamma di altissima energia della Nebulosa del Granchio con il telescopio Astri-Horn sull’Etna. Questa è la prima osservazione di una sorgente celeste nei raggi gamma alle energie rilevata da un telescopio a luce che adotta l’innovativa configurazione a due specchi.

I raggi gamma di origine cosmica che interagiscono con l'atmosfera terrestre producono cascate di particelle subatomiche. Queste particelle - altamente energetiche – si propagano nell’atmosfera causando un debole e brevissimo lampo di luce bluastra. Dalla loro analisi, a seconda della forma osservata, si ricavano informazioni astrofisiche sui raggi gamma primari e delle relative sorgenti cosmiche.

Le osservazioni della Nebulosa del Granchio sono state condotte tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019, durante la fase di verifica del telescopio Astri-Horn, per un tempo di osservazione totale di circa 29 ore. La camera di rivelazione era tuttavia ancora in fase di verifica e la sua funzionalità non ancora ai massimi livelli. Inoltre, a causa delle recenti eruzioni dell'Etna, l'efficienza della riflessione degli specchi era parzialmente ridotta. Nonostante queste limitazioni, le osservazioni hanno consentito di osservare la Nebulosa del Granchio con un significatività statistica molto alta dimostrando definitivamente l’efficacia dei telescopi a due specchi e aprendo una nuova era per l’astronomia in raggi gamma con tecnica Cherenkov.

Il telescopio Astri-Horn si trova presso la stazione dell'osservatorio astrofisico dell'Inaf di Catania, a Serra La Nave, sull'Etna.