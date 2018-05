Il Tavolo per la Sicilia: “Più trasparenza da parte del comune di Catania”

"Il sito web del comune di Catania, con le sue opacità smascherate anche dal Tg satirico Striscia La Notizia, è uno dei simboli del degrado di questi ultimi anni" dichiara a nome del Tavolo per la Sicilia il suo 'facilitatore' Giuseppe Ursino.

“Chiunque sarà il nuovo sindaco di Catania a giugno, dovrà immediatamente darsi da fare per rendere facilmente fruibili tutte le informazioni su gare d’appalto, suoi vincitori, ... Troppo e patologico è stato il degrado morale di questi anni e probabilmente gli scandali venuti alla luce sono solo la punta dell'iceberg. È necessario un cambiamento profondo, provare a volare alto per fermare il declino e iniziare a progettare un rilancio di una città umiliata che comunque ha a disposizione enormi risorse per ridisegnare il suo futuro”.